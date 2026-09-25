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        Van'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Van'ın Erciş ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Van'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Van'ın Erciş ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Erciş-Van kara yolunda Selçuk Uzun yönetimindeki 38 AH 384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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