AK Parti Van İl Başkanı Arvas, Başkale'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, beraberindeki il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle Başkale ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Van İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arvas ve beraberindeki heyet, ilk olarak Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir'i ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığında teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Arvas, partiye katılan 100 kişiye rozet taktı.

Esnafı da ziyaret eden Arvas, her ay ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve taleplerini dinlediklerini belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecinin, meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Arvas, Başkale'nin birçok noktasında çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

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Arvas, Karayolları tarafından ilçenin 3,2 kilometrelik giriş yolunda BSK asfalt çalışması yürütüldüğünü, altyapı ve üstyapı çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

VASKİ tarafından 3 bin 200 metrelik yer altı hatlarının, VEDAŞ tarafından ise elektrik hatlarının yenilendiğini anlatan Arvas, 14 bloktan oluşan 221 daire, cami, sosyal donatılar ve iş merkezlerini kapsayan TOKİ konutlarının da tamamlandığını belirtti.

75 yataklı Başkale Devlet Hastanesi, Gençlik Merkezi ve Sporcu Fabrikası inşaatlarının sürdüğünü belirten Arvas, kütüphane ile 4-6 yaş grubu Kur'an kursunun ise kısa süre içinde hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.

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Başkale'nin uzun yıllar terörün gölgesinde kaldığını belirten Arvas, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla ilçenin kamu yatırımlarıyla geliştiğini ve yerli, yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladığını söyledi.