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        Başkan Memet Aslan'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı

        Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmanın tarihî bir sorumluluk olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Başkan Memet Aslan'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı

        Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmanın tarihî bir sorumluluk olduğunu söyledi.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Memet Aslan, Cumhuriyetin bağımsızlık mücadelesi ve milli irade üzerindeki stratejik önemine vurgu yaptı. Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşanan işgal girişimlerine dikkat çeken Başkan Memet Aslan, "Osmanlı topraklarını harita üzerinde paylaşan emperyalist güçler, vakit kaybetmeksizin işgal hareketlerini başlattı. Tehlikenin vahametini ilk andan itibaren kavrayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatansever komutanlar, aydınlar ve kendisini bu topraklara ait hisseden tüm kesimler, milli direnişin temellerini attı. Düzenlenen kongreler ve yayımlanan genelgelerle milli birlik, beraberlik ve vatan bilinci perçinlenerek işgalcilere karşı tarihi bir seferberlik başlatıldı. Milli ve manevi değerlerini her şeyin üstünde tutan Anadolu insanı; genci, yaşlısı, kadını ve çocuğuyla topyekün bir mücadele ortaya koyarak işgalci güçleri püskürttü. Lozan Barış Antlaşması ile de bu muazzam zafer hukuki ve fiili olarak tescillendi" dedi.

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        Milli mücadelenin ardından odak noktasının vatanın imarı ve devletleşme süreci olduğuna işaret eden Başkan Aslan, "Bağımsızlığından taviz vermeyen Anadolu halkı, emperyalist odakları defettikten sonra ülkeyi sahada ve masada güçlü kılacak adımları attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milletin hiçbir zümreye bağımlı olmadan kendi hür iradesiyle yönetilmesi gerektiğine inanıyordu. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan kadro, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine taşımak adına köklü bir değişim ve dönüşüm hamlesi başlattı. Bu vizyonun doğal bir sonucu olarak 29 Ekim 1923'te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti ile halk, yönetimde yegane söz sahibi haline geldi" ifadelerini kullandı.

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        Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmanın tarihî bir sorumluluk olduğunu belirten Aslan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

        "Cumhuriyet, geleceğe taşınacak en kıymetli emanettir. Binbir güçlük ve fedakarlıkla kurulan bu devleti sonsuza dek yaşatmak, hepimizin ortak vazifesidir. Özgürlüğüne ve mukaddesatına bağlı milletimiz, Cumhuriyetin ilanıyla kendi geleceğini tayin etme gücünü perçinlemiştir. Gazi Mustafa Kemal'in 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz' vecizesi, bizlere yüklenen tarihi sorumluluğun en net ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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