Van'da kadınlara yönelik yapay zeka ve dijital beceri eğitimleri düzenlendi
Van'da kadınların dijital becerilerini geliştirmek ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.
Van'da kadınların dijital becerilerini geliştirmek ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, kurumun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Fidan Bozkır, İl Müdürü Vefa Akdoğan, Turkcell ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) yetkilileri katıldı.
Eğitimlerde kadınlara dijital okuryazarlık, yapay zeka araçlarının günlük yaşamda ve iş süreçlerinde kullanımı, e-ticaret ve çevrim içi güvenlik konularında bilgi verildi.
Programla kadınların dijital dünyada daha aktif yer almaları, teknolojik becerilerini geliştirmeleri ve ekonomik ve sosyal hayatta teknoloji aracılığıyla güçlenmeleri hedefleniyor.
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