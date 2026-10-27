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        TEGV'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:43 Güncelleme:
        TEGV'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

        Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar; yüz boyama, resim çalışmaları, şiir okumaları ve dans gösterileriyle renkli görüntüler oluşturdu. Cumhuriyet’in anlam ve önemini çeşitli etkinliklerle öğrenen çocuklar, şiirler aracılığıyla duygu ve düşüncelerini ifade ederek bayram sevincini paylaştı.

        Marşlarla devam eden kutlamalar, çocukların hep birlikte yaşadığı coşkulu anlarla sona erdi. TEGV Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlik, çocukların Cumhuriyet değerlerini, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmelerine katkı sağladı.

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        Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde çocuklarla birlikte yaşanan bu anlamlı kutlama, Cumhuriyet’in değerlerini gelecek nesillere aktarmanın ve çocukların eşit eğitim fırsatlarına erişimini desteklemenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

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