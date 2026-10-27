Van'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Van'ın Gevaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Giriş: 27.10.2026 - 12:32 Güncelleme:
Van'ın Gevaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
İlhan Çiftçi yönetimindeki 49 ABK 635 plakalı otomobil, Van-Gevaş kara yolu Atalan Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan bir kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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