Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Yapay zekayla matematiği buluşturdukları İHA kanat tasarımı projesiyle TEKNOFEST'te üçüncü oldular

        Yapay zekayla matematiği buluşturdukları İHA kanat tasarımı projesiyle TEKNOFEST'te üçüncü oldular

        ORHAN SAĞLAM/BAHAR TANRITANIR - Van'da üniversite öğrencileri, yapay zeka ile matematiği buluşturarak geliştirdikleri yüksek irtifa insansız hava araçlarının (İHA) kanat tasarımlarının daha hızlı ve güvenilir yapılmasını sağlayan sistemle TEKNOFEST'te üçüncülük ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Yapay zekayla matematiği buluşturdukları İHA kanat tasarımı projesiyle TEKNOFEST'te üçüncü oldular

        ORHAN SAĞLAM/BAHAR TANRITANIR - Van'da üniversite öğrencileri, yapay zeka ile matematiği buluşturarak geliştirdikleri yüksek irtifa insansız hava araçlarının (İHA) kanat tasarımlarının daha hızlı ve güvenilir yapılmasını sağlayan sistemle TEKNOFEST'te üçüncülük ödülüne layık görüldü.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Murat Serdar Almali ve Zana Özdemir ile uzaktan destek sağlayan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Yahya Dalga, "Skyward Crescent 1516 Takımı"nı kurdu.

        Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Ekin'in akademik danışmanlık yaptığı öğrenciler, yüksek irtifa İHA'larının kanat tasarımındaki sorunlara çözüm bulmak, daha güvenilir tasarımlar ortaya çıkarmak amacıyla geçen yıl "Yüksek İrtifa İHA Kanat Tasarımı İçin Artık Öğrenme Tabanlı Hibrit Aerodinamik Optimizasyon Ekosistemi" projesini hayata geçirdi.

        REKLAM

        Bilgisayar destekli mühendislik analizlerini yapay zeka ve matematiksel programlama yöntemleriyle birleştirerek farklı kanat profillerinin kaldırma, hava direnci ve moment özelliklerini bilgisayar ortamında analiz eden öğrenciler, elde ettikleri verileri yapay sinir ağları ve matematiksel modellerle değerlendirerek kanatların farklı uçuş koşullarındaki performansını tahmin edebilen bir sistem geliştirdi.

        Farklı kanat tasarımlarının daha hızlı değerlendirilmesi ve kapsamlı analizler öncesinde uygun seçeneklerin belirlenmesinin hedeflendiği çalışmayla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 30 Eylül-4 Ekim'de düzenlenen TEKNOFEST'e katılan Skyward Crescent 1516 Takımı, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nın "savunma, uzay ve havacılık" kategorisinde üçüncülük elde etti.

        REKLAM

        İHA'ların seyir, havada kalma ve tırmanma ihtiyaçlarının birlikte değerlendirildiği, kanat bölümlerinin birbirleriyle uyumunun da dikkate alındığı projenin, üç boyutlu kanat tasarımı ve aerodinamik analiz çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

        - "Çalışmamızı daha da zenginleştirmek istiyoruz"

        Dr. Öğr. Üyesi Ekin, AA muhabirine, bir haberden ilham alarak öğrencileriyle bu alanda çalışma başlattıklarını söyledi.

        İnsansız hava araçlarının yüksek irtifada daha başarılı görev yapmasını sağlayacak yapay zeka destekli bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Ekin, "Projemizde hedefimiz yüksek irtifa İHA'larımız için süreci en kolay hale dönüştürmek. Kanat tasarımıyla uğraşan mühendislerimiz bilgisayara ilgili ihtiyaçlarını girdiğinde yüksek irtifa koşullarını üzerinde barındıran üç boyutlu kanat tasarımına hazır bir şekilde ulaşmalarını planladık. Çalışmamız, temel mühendislik ve ileri mühendislik olarak iki paragrafa ayrılabilir. Biz şu an ilk paragrafı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda kanadın ileri mühendislik aşamalarını da çalışmamıza dahil ederek hedefimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız." dedi.

        REKLAM

        Yarışmada ödül almanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Ekin, "Üniversitemizin tarihinde ilk defa derece alan bir takım olarak oraya gitmemiz ayrı bir gurur verdi. Bundan sonra çalışmalarımızı daha da zenginleştirmek istiyoruz. Bunun artık üniversitemizin rutini olmasını ümit ediyoruz. Derece alarak oraya gitmek çok güzel ama derece almadan da orada üniversitemizi temsil etmek, TEKNOFEST atmosferi altında projelerimizi sunmak ayrı bir zevk oluyor. Projemizi ileri mühendislik aşamalarını da dikkate alarak daha ileriye taşımak istiyoruz. Gelecek yıllarda yine TEKNOFEST alanlarında projemizin daha gelişmiş versiyonlarını sunmakla alakalı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." diye konuştu.

        REKLAM

        - "Ödülü almamız büyük bir motivasyon kaynağı oldu"

        Öğrencilerden Murat Serdar Almali de projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

        Projeyi hazırlama aşamasında arkadaşları ve hocasıyla keyifli vakit geçirdiğini söyleyen Almali, şunları kaydetti:

        "Ortak havuz derslerimizden seçmeli olarak Ferhat hocamızın verdiği uzay ve havacılık dersini aldım. Dersi sevmem ve derse olan ilgimin artmasıyla bu projeyi elektrik-elektronik mühendisliği disipliniyle nasıl birleştirebileceğimizi düşündük. Ben de yapay sinir ağları alanında görev alarak projeye dahil oldum. Mevcut yapay zeka uygulamalarını kullanmadık. Kurduğumuz algoritmada kodlama gerektirmeyen yapay sinir ağları programında akışı tamamen biz oluşturduk, verileri biz girdik. Aynı şekilde verilerin test edilmesi, tahmin edilmesi ve tahmin algoritmasının geliştirilmesi aşamalarında da tamamen biz görev aldık. Çeşitli denklemler kullandık. Burada yapay zekayı makine öğrenmesi yöntemiyle kullandık."

        REKLAM

        Yapay zeka uygulamasını kendilerinin geliştirdiğini ifade eden Almali, "1500 proje başvurusu arasından uzay ve havacılık kategorisinde üçüncü olmak bizi oldukça mutlu etti ve gururlandırdı. Üniversitemizin bu alandaki ilk ve tek ödülü olması nedeniyle arkadaşlarımızla ayrıca mutlu olduk. Bu ödülü almamız büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Çalışmamızı daha da ilerletmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Van'da son kullanma tarihi geçmiş 860 koli ayran imha edildi
        Van'da son kullanma tarihi geçmiş 860 koli ayran imha edildi
        Van'da Kapıköy Gümrük Kapısı karşılıklı tır geçişlerine açıldı
        Van'da Kapıköy Gümrük Kapısı karşılıklı tır geçişlerine açıldı
        Van'da otomobil takla attı: 2 yaralı
        Van'da otomobil takla attı: 2 yaralı
        Fransa'da riskli denilen tümör Van'da ameliyatla çıkarıldı Fransa'dan Van'a...
        Fransa'da riskli denilen tümör Van'da ameliyatla çıkarıldı Fransa'dan Van'a...
        Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Karşılıklı tır geçişleri bölgemize cansuyu ol...
        Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Karşılıklı tır geçişleri bölgemize cansuyu ol...
        Başkan Takva müjdeyi verdi: Kapıköy karşılıklı tır geçişlerine açıldı
        Başkan Takva müjdeyi verdi: Kapıköy karşılıklı tır geçişlerine açıldı