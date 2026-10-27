Van'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı ortaya çıktı

Van'ın Gevaş ilçesinde yakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gevaş ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, Tatvan istikametinden gelen yakıt tankeri ile 25 FN 977 plakalı otomobil çarpışmış, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi ile tanker sürücüsü yaralanmıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen Berkay Yavuz (18) ile Ahmet Can Aksu (16) hayatını kaybetmişti.

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Olay anına ait görüntülerin ortaya çıktığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.