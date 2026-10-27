Van'daki kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu
Van'ın Gevaş ilçesinde yakıt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 gencin kimlikleri belli oldu.
Van'ın Gevaş ilçesinde yakıt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 gencin kimlikleri belli oldu.
Gevaş ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, Tatvan istikametinden gelen yakıt tankeri ile 25 FN 977 plakalı otomobil çarpışmış, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi ile tanker sürücüsü yaralanmıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Kazada yaşamını yitirenlerin 18 yaşındaki Berkay Yavuz ile 16 yaşındaki Ahmet Can Aksu olduğu öğrenilirken, diğer 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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