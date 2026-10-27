Van yolunda tır devrildi

Alınan bilgilere göre kaza, VanHakkari kara yolu üzerinde bulunan Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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