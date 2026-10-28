Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çelenk sunma töreni düzenlendi
Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla valilik bahçesinde bulunan Atatürk heykeli önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Van’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla valilik bahçesinde bulunan Atatürk heykeli önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende Van Valiliği, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve büyükşehir belediyesi tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu.
Törene Van Valisi Ozan Balcı, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Müftüsü Kadir Koçak, kaymakamlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona ererken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yarın Beşyol Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklerle devam edeceği belirtildi.
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