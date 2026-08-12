Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki barolardan ortak açıklama:

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 16 baro, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"a destek açıklaması yaptı.

Van Barosunun sosyal medya hesabından paylaşılan baroların ortak açıklamasında, derin toplumsal acılara, zorunlu göçlere ve ağır ekonomik bedellere neden olan çatışma ortamının kalıcı bir biçimde sona erdirilmesine yönelik her samimi, hukuki ve demokratik adımın tarihi bir fırsat olarak değerlendirildiği belirtildi.

"TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun', hukukun tekniği ve kapsamı bakımından geliştirilmesi gereken yönleri bulunmakla birlikte, silahların susmasını ve sorunların hukuk ile demokratik siyaset zemininde çözülmesini hedeflemesi bakımından tarihi bir adımdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

REKLAM

"Kalıcı barışın yalnızca ceza hukuku düzenlemeleriyle sağlanamayacağı açıktır. Sürecin, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, toplumsal adalet ve demokratikleşme temelinde ilerlemesi, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla desteklenmesi gerekmektedir. Kanunun uygulamada farklı yorumlara yol açabilecek hükümlerinin açık ve öngörülebilir hale getirilmesi, kapsamının netleştirilmesi ve eşit uygulamayı sağlayacak objektif ölçütlerin belirlenmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Eksikliklerinin evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda giderilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerimizi saklı tutmakla birlikte, ülkemizin yıllardır özlemini duyduğu kalıcı barışa katkı sunabilecek bu düzenlemeyi tarihi bir fırsat olarak görüyor ve ilkesel olarak destekliyoruz."

REKLAM

Açıklamaya, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van barolarının destek verdiği belirtildi.