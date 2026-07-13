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        Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik görevine başladı

        Van'ın Erciş ilçesine atanan Kaymakam Ahmed Çelik, ilçeye gelerek görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik görevine başladı

        Van'ın Erciş ilçesine atanan Kaymakam Ahmed Çelik, ilçeye gelerek görevine başladı.

        Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında görevlendirilen Çelik, ilçedeki mesaisinin ilk gününde kurum amirlerince karşılandı.

        Ardından makama geçen Çelik, kurum müdürlerinden ilçedeki kamu hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Erciş'e hizmet etmenin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Çelik, devletin tüm imkanlarının vatandaşların huzuru, güvenliği ve refahı için kullanılacağını söyledi.

        Vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "İlçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, dezavantajlı grupların ve yetimlerin yanında olmak, onların sorunlarına çözüm üretmek önceliklerimiz arasında olacaktır. Kapımız her zaman vatandaşlarımıza açık olacak."

        1986 yılında İstanbul'da doğan Çelik, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Denetim Kurulunda çeşitli görevlerde bulunan Çelik, 2017'de mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

        Sınır mülki idare amiri olarak Ardahan'ın Posof ilçesinde görev yapan Çelik, daha sonra Rize'nin Çamlıhemşin, Muş'un Korkut ve Sinop'un Ayancık ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı.

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