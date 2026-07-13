Erciş Kaymakamı Çelik, şehit ailesini ziyaret etti
Van'ın Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, şehit asker Ensari Sönmez'in ailesini ziyaret etti.
Van'ın Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, şehit asker Ensari Sönmez'in ailesini ziyaret etti.
Çelik, Kışla Mahallesi'nde şehidin babası Adnan ve annesi Behice Sönmez ile bir araya geldi.
Şehidin babasına Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye eden Çelik, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu söyledi.
Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Bugün bizlere düşen en önemli görev, aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve onların bizlere emanet ettiği ailelerinin her zaman yanında olmaktır. Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak, bunu vatanı uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimize borçluyuz. Devletimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edecektir. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açıktır."
Çelik'e ziyaretinde İlçe Emniyet Müdürü Uğur Ölmez, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sefa Kaya eşlik etti.
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