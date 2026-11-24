Erciş'te sağlık çalışanlarına şiddet Sağlık ocağında görevli doktor ile hemşire darp edildi
Van'ın Erciş ilçesinde bir sağlık ocağında görevli doktor ile hemşire, evlilik işlemleri için sağlık ocağına kan tahlili yaptırmaya gelen kişiler tarafından darp edildi.
Van'ın Erciş ilçesinde bir sağlık ocağında görevli doktor ile hemşire, evlilik işlemleri için sağlık ocağına kan tahlili yaptırmaya gelen kişiler tarafından darp edildi.
Olay, Kocapınar Mahallesi Sağlık Ocağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evlilik raporu almak için müracaat eden şahıslar, kan alma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle çıkan tartışmada, görevli doktor M.E. ve hemşire F. G.’yi darp etti. Sağlık çalışanları yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıslar gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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