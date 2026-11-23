Van'da doktor ve hemşireyi darbettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı
Van'ın Erciş ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktor ve hemşireyi darbettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Erciş ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktor ve hemşireyi darbettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocapınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezine evlilik raporu almak için başvuran Ö.İ. ve M.İ. raporun geç verildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.
Çıkan tartışmada doktor M.E. ve hemşire F.G. darbedildi.
Yaralanan sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.