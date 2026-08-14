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        Erciş'te Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı düzenlendi

        Van'ın Erciş ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Erciş'te Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı düzenlendi

        Van'ın Erciş ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı gerçekleştirildi.

        Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi'nin desteğiyle düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler ilahiler, ezgiler ve şiirler seslendirdi, çeşitli gösteriler sundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Deniz, programda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in önemine dikkati çekerek, kursların düzenlenmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

        Deniz, "İlim Yayma Cemiyeti'nin fedakar yöneticilerine, görevli öğretmenlerimize, desteklerini esirgemeyen velilerimize ve hayırseverlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize sağlıklı, başarılı ve hayır dolu bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum. Bu kursun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

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        İlim Yayma Cemiyeti Erciş Şube Başkanı Ömer Gün de öğrencilerin yaz boyunca önemli bir eğitim sürecinden geçtiğini belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa, Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurs öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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