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        Van'da kırsal mahallelerde asfalt çalışması sürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesince kırsal mahallelerde başlatılan asfalt çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Van'da kırsal mahallelerde asfalt çalışması sürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesince kırsal mahallelerde başlatılan asfalt çalışmaları sürüyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda Erciş ilçesinde mahalle ve mezraların ulaşımını sağlayan grup yolunda asfaltlama çalışması yürütülüyor.

        Daha önce altyapı ve üstyapı çalışmaları ile plentmiks temel (PMT) serimi tamamlanan yolda sıcak asfalt çalışmalarının bir hafta içinde tamamlanması hedefleniyor.

        Topraklı Mahallesi Muhtarı Çetin Arslan, mahallelerinin kurulduğu günden bu yana ilk kez sıcak asfaltlı yola kavuştuğunu söyledi.

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        Yol çalışmasının mahalle sakinleri için önemli olduğunu belirten Arslan, "Mahallemiz kurulduğundan bu yana ilk kez sıcak asfalta kavuştu. Burada emeği geçen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ozan Balcı başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Yapılan çalışmayla yollarımız daha güzel ve kullanışlı bir hale geldi. Bizler mahalle halkı olarak bunun sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Mahalle sakinlerinden Okan Arslan da çalışmalarla yolların daha kullanışlı hale geldiğini ifade ederek, "Daha önce yollarımız toz, toprak içerisindeydi. Yol sıkıntımız bu çalışmayla çözüldü. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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