Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokağı'nda bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Eyleme katılan anne ve babalar, teslim olmaları için çocuklarına çağrıda bulundu.

Yıllardır evlat mücadelesi verdiklerini belirten Nazlı Sancar, kızına kavuşacağı günü beklediğini söyledi.

Çocuklarının dönmesini umutla beklediklerini dile getiren Sancar, "Aileler olarak çocuklarımızın geri dönene kadar haklı mücadelemizden geri adım atmayacağız. 'Terörsüz Türkiye' sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Terör mağduru bir anne olarak bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şu an hasretle çocuklarımızı bekliyoruz." diye konuştu.