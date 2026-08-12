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        Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatından soruşturmaya ilişkin açıklama

        Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Şahin Cangüleç, olayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatından soruşturmaya ilişkin açıklama

        Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Şahin Cangüleç, olayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiklerini söyledi.

        Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile Van Adliyesine gelen Cangüleç, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

        Bugün itibarıyla aileden vekalet alarak dosyaya dahil olduğunu belirten Cangüleç, soruşturmayla ilgili başsavcı vekiliyle görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ailenin avukatlarından Abdurrahman Karabulut'un daha önce soruşturmayla ilgili bazı taleplerde bulunduğunu anlatan Cangüleç, şöyle konuştu:

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        "Bu taleplerden en önemlisi Mersin'deki bilirkişiyle görüşme yapılmış. Bilirkişi, imajları ve telefonu istemiş. Telefonu açabileceklerini dile getirmişler. Telefon açılırsa sosyal medyadaki arama kayıtları, en son görüştüğü kişi veya WhatsApp'taki görüşme kayıtlarını görmemiz mümkün olacaktır. Mersin ilinde bulunan ve teknik alanda donanımlı olduğunu söyleyen bilirkişiye bu belgeleri gönderdik."

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Hamdullah Şevli ve yeğeninden DNA örneklerinin alınmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Cangüleç, "DNA testi konusundaki bilgiler kısmen eksik olabilir. Dosyaya bugün dahil oldum ancak bildiğim kadarıyla mayıs ayında DNA'lar alınmış. Ayrıca Abdurrahman Bey tekrardan bir talepte bulunarak rektörün ve rektörün yeğeni olduğu söylenen Enes Şevli'nin aynı şekilde kıl, saç ve tükürük örneklerinin de alınmasını talep etmişti. O taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı. Soruşturmayı bizzat yürüten başsavcı vekilimiz şu an adli tatil olduğu için izinde. Kendisi eylül ayında başlayacak ve taleplerimizle ilgili tekrar değerlendirme yapacak." ifadelerini kullandı.

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        Nizamettin Kabaiş ise bugün başsavcı vekiliyle görüştüklerini dile getirerek, "Allah'ın izniyle yeni gelişmeler olacak. Zor durumdayız. Dosya neden bu hale geldi, iki yıldır neden aydınlanmıyor? Avukatlarımızla birlikte çalışıyoruz ve iki senenin sonunda önemli bir noktaya geldik. Yapılmayan şeylerin yeniden yapılmasını istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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