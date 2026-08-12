Van YYÜ'den sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin açıklama

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), sosyal medyada üniversite ve yöneticileri hakkında yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Van YYÜ'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya platformlarında üniversite ve yöneticilerini hedef alan, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı ve manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Söz konusu paylaşımlar hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak, özellikle tercih döneminde üniversitemizi yıpratmaya, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız ve manipülatif içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."