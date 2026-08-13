Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Atlılar Mahallesi yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 TT 8020 ve 34 UJ 9816 plakalı otomobiller çarpıştı.

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