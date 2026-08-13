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        Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Van'ın Başkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Van'ın Başkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Atlılar Mahallesi yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 TT 8020 ve 34 UJ 9816 plakalı otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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