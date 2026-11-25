YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van'da GPS'siz dron projesi hazırlayan lise öğrencileri, Romanya'daki uluslararası yarışmada 96 proje arasından dördüncü oldu.

Kentteki özel bir okulda eğitim gören Muhammed Enes Özhan ve Elif Çelik, geçen yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKPATENT ISIF'25'te (10. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda) insansız hava aracı kategorisinde altın madalya kazandı.

Öğrenciler, bu ödülün ardından Romanya'nın başkenti Bükreş'te 31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenen Uluslararası RoboChallenge 2026 Yarışması'na katıldı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda kendi kategorilerinde 96 proje arasından dördüncü olan öğrenciler, elde ettikleri dereceyle Romanya'da bir aylık İngilizce eğitim programına katılma hakkı kazandı.

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- "Hedefimiz teknolojiyi SİHA'ya dönüştürmek"

Elif Çelik, AA muhabirine, Invicta Özçe Aeris takımı olarak Romanya'da düzenlenen Uluslararası RoboChallenge 2026 Yarışması'na katıldıklarını söyledi.

Yarışmada 54 ülkeden 535 projenin yer aldığını belirten Çelik, kendi kategorilerinde 96 proje arasından dördüncü olduklarını ifade etti.

Derece sayesinde Bükreş Politeknik Üniversitesinde 1-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek İngilizce eğitim programına katılma hakkı kazandıklarını anlatan Çelik, projeyi daha da geliştirmek için çalışma yürüttüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Projemizin en özgün özelliklerinden biri GPS kullanmaması. GPS olmadan telemetri bağlantısıyla yönlendirme sağlayabiliyoruz. Dronumuzda kendi geliştirdiğimiz ve eğittiğimiz bir yapay zeka sistemi bulunuyor. Sensörler aracılığıyla çevresini tarayan dron, güvenli alanları belirleyerek uçuş gerçekleştirebiliyor. Dar alanlardan geçip geçemeyeceğine de yapay zeka sistemiyle karar veriyor. Yarışmadan döndüğümüz gibi dronumuzu parçaladık çünkü çok daha ileri seviyeye taşımayı planlıyoruz. Şu an projemiz bir İHA. Bunu prototipten daha ileri bir seviyeye taşıyarak SİHA'ya dönüştürmeyi ve daha büyük boyutlarda üretmeyi düşünüyoruz. Projemiz geliştirilmeye çok açık ancak bazı sensör ve cihazların maliyeti bizim karşılayamayacağımız düzeyde olabiliyor. Gerekli desteği alırsak projemizi daha hızlı ve ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz."

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Muhammed Enes Özhan da İHA projesini iki yıllık çalışmanın ardından tamamladıklarını belirterek, "Kullandığımız lidar sensörü mesafe ölçüyor, dronun dar alanlara girip giremeyeceğini algılayarak verileri yapay zekaya gönderiyor. Yapay zekayı yüzde 100 kendimiz eğittik. Sistem, verdiğimiz komutlar doğrultusunda bölgenin güvenli olup olmadığını değerlendiriyor. Dron da buna göre hareket ederek istihbarat sağladıktan sonra geri dönüyor. Şu anda elimizde 5 inçlik bir dron var. Bunu 12 inçlik bir SİHA'ya dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.