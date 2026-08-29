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        Hakkari'de arazözün Zap Suyu'na düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Hakkari'de Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün Zap Suyu'na düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Hakkari'de arazözün Zap Suyu'na düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Hakkari'de Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün Zap Suyu'na düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Üzümcü köyündeki yangına müdahale etmek üzere yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu arazöz, Çimenli köyü yakınlarında köprüden Zap Suyu'na düştü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu, sürücü Kenan Kaval ile personel İbrahim Kurt ve Ali Kanat araçtan yaralı çıkarıldı.

        İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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