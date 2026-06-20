Milli takımın emektar antrenörü, oğluyla geleceğin boksörlerini yetiştiriyor

ORHAN SAĞLAM - Boks Milli Takımı Antrenörü Ayhan Öz, kendisi gibi antrenörlük yapan oğluyla yeni sporcular yetiştirmek için ter döküyor.





Boksa yıllarını veren 56 yaşındaki Ayhan Öz, sporculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe başlayarak yüzlerce çocuk ve genci spora kazandırdı.



Birçok sporcusu dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde eden Öz, 10 yıl önce aynı branşta başarı gösteren 27 yaşındaki oğluyla birlikte mesleğini sürdürmeye devam etti.



Özverili çalışmalarıyla çocuklara ve gençlere boksu sevdiren Öz, oğlunun da bir yandan antrenör olarak kendini geliştirmesini bir yandan da bu sporda ilerlemesini sağladı.



Şimdi de deneyim ve enerjilerini birleştirerek spora hizmet eden baba ve oğlunun yetiştirdiği birçok sporcu, milli takım forması giyme başarısı elde etti.



Ferdi Sporlar Merkezi'nde haftanın belli günlerinde verdikleri eğitimlerle 150 sporcuyu ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlayan Öz ve oğlu, okullarda, spor salonlarında yaptıkları araştırmalarla da genç yetenekleri keşfederek spora kazandırmak için çaba gösteriyor.









- "Baba-oğul bir ekip olarak gençliğe hizmet ediyoruz"



Ayhan Öz, AA muhabirine, 25 yılda 60 milli sporcu yetiştirdiğini ve bu sporcuların birçok derece elde ettiğini söyledi.



Oğluyla aynı yerde çalışmaktan gurur duyduğunu ifade eden Öz, şunları kaydetti:



"Oğlum Kenan ile 150 civarında sporcuya eğitim veriyoruz. Bunların 10'u milli takımın farklı kategorilerinde mücadele ederek ülkemizi temsil ediyor. Dünya, Avrupa şampiyonaları ile İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcularımız var. Baba-oğul bir ekip şeklinde gençliğe hizmet ediyoruz. Oğlum Kenan da benim gibi spor mesleğini seçti, üniversitede eğitim aldı. Milli sporcu olarak birçok ulusal müsabakada ilimize madalyalar kazandırdı. Daha sonra antrenörlük mesleğini seçti. Şimdi beraber mücadele ediyoruz. Amacımız gençlere dokunmak, onlara faydalı olmak, ilimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek."



Baba olarak oğlunu yetiştirip maça çıkarmanın ayrı bir zorluğunun olduğunu dile getiren Öz, "Genelde Kenan'ın maçlarında köşesine bir arkadaşımın çıkmasını istiyordum. Baba olarak evladının köşesine çıkmak zor bir duygu. Mesleğimiz disiplini gerektiriyor. Disiplinin olmadığı yerde başarı olmaz. Evde de aynı şekilde ilişkilerimiz devam ediyor. İstiklal Marşı'mızı yurt dışında okutmak, ülkemize olimpiyatlardan, dünya ve Avrupa şampiyonalarından madalya getirecek sporcuları yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Ülkeye hepimizin borcu var, gençlere dokunmamız lazım. Onları spora kazandırmak, onlara milli takım forması giyme hayali kurdurmak, ulusal ve uluslararası müsabakalara taşıyıp başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.











- "Babamla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyorum"



Boksa 7 yaşında başladığını belirten Kenan Öz ise yaklaşık 10 yıldır antrenörlük yaptığını, birçok sporcunun yetişmesine katkı sunduğunu dile getirdi.



Babasıyla gençlere ve çocuklara boksu sevdirmeye çalıştıklarını anlatan Öz, "Babamla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Onun sayesinde tecrübe kazanıyorum ama işin zor kısımları da oluyor. Sonuçta bir baba figürünün aynı zamanda size iş öğretmesi ve bir şeyleri tekrardan sizinle beraber tecrübe etmesi bazı zorlukları getiriyor. Burada ülkemizi başarılara taşıyacak sporcuları yetiştirmeye gayret ediyoruz. Süreç biraz zorlayıcı olabiliyor. Bazen bir çocuğun her şeyi olmak zorunda kalıyorsunuz. Sadece bir antrenör olmuyorsunuz, çocukların derdini de dinliyorsunuz. Salonda hocam ve evde de babam olduğu için bu iki rol bazen birbirine karışıyor ama bu durumdan mutluyum." ifadelerini kullandı.

