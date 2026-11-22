ORHAN SAĞLAM - Van'ın Erciş ilçesinde aynı okulda görev yapan öğretmen çift Demet Altun Süzen ve Harun Süzen, mesleki dayanışmalarıyla öğrencilerinin eğitimine katkı sağlıyor.

Kırsal bölgede görev yaparak çocukların hayatına dokunmak isteyen sınıf öğretmeni çift, yaklaşık bir yıl önce Gözütok Mahallesi'ndeki 5 derslikli Gözütok Banu Kız İlkokulu'na tayin oldu.

Hayat arkadaşlığını meslektaş dayanışmasıyla birleştiren çift, öğrencilerinin eğitim hayatına katkı sağlamak ve başarılarını artırmak için çalışmaya başladı.

Bir çocukları bulunan çift, okulu eğlenceli hale getirmek için diğer öğretmenlerle de işbirliği yaparak farklı etkinlikler düzenledi.

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Mahalle sakinleriyle de iyi iletişim kuran öğretmen çift, kırsal mahalledeki okulda görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Omuz omuza eğitim veriyoruz"

Sınıf öğretmeni Demet Altun Süzen, AA muhabirine, eşiyle aynı okulda görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Eşinin daha önce Van'da görev yaptığını anlatan Süzen, şunları kaydetti:

"Üniversitedeyken eşim görev yaptığı Van'ı sürekli bana anlatıyordu. Atama sürecimde de Van'ı tercih ettim. Köy okulunda görev yapmak istiyorduk ve eşim de yanıma tayin oldu. Aynı okulda görev yapıyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Omuz omuza eğitim veriyoruz ve çocuklar yetiştiriyoruz. Aynı okulda birçok şey ortak oluyor. Etkinlikleri beraber hazırlayabiliyoruz. Çocuklar hakkındaki fikirlerimizi paylaşabiliyoruz. Beraber gidip geldiğimiz için çocuğumuzla ilgilenmeye de vaktimiz kalıyor."

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Eşinin tecrübelerinden de faydalandığını dile getiren Süzen, "Eşimin meslekte on ikinci yılı olduğu için daha tecrübeli. Benim ilk yılım olduğu için öğrettiği şeyler oluyor ve yardımlaşabiliyoruz. Bu da bize fayda sağlıyor. Burayı çok benimsedik. Hatta eşim, 'Burada kalıp bir yaşam sürdürebiliriz.' diyor. Görev yaptığımız yeri çok seviyoruz." diye konuştu.

- "Eşimin burada olmasından dolayı mutluyum"

Harun Süzen ise 12 yıl sonra tekrar Van'da görev yapmaya başladığını söyledi.

Eşine her konuda yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Harun Süzen, şöyle devam etti:

"Buraya gelmemiz iyi oldu. Eşimle öğrencilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Evdeyken bir sonraki gün çocuklar için ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. Birlikte güzel çalışmalar hazırlıyoruz. Eşimin burada olmasından dolayı mutluyum. Onunla bir gün aynı okulda görev yapacağımı ve bunun bir köy okulu olacağını düşünemiyordum. Buradaki öğrenciler bizim çocuğumuz. Biz de onların hem ağabeyi hem ablası hem de öğretmenleriyiz. Her konuda bizimle fikir alışverişi yapabiliyorlar."