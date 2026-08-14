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        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri Van Gölü sahilinde temizlik yaptı

        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mollakasım Mahallesi'ndeki Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda temizlik çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri Van Gölü sahilinde temizlik yaptı

        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mollakasım Mahallesi'ndeki Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda temizlik çalışması yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü sahillerinin temiz tutulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında kent sakinlerinin yoğun kullandığı sahil ve plajlarda temizlik çalışmaları yapıyor.

        Bu kapsamda Mollakasım Mahallesi'ndeki Mavi Bayraklı Halk Plajı ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Plaj alanı ve kıyı şeridinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan plastik, poşet, şişe, ambalaj ve çeşitli atıkları toplayan ekipler, alanı temiz bir görünüme kavuşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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