Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri Van Gölü sahilinde temizlik yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mollakasım Mahallesi'ndeki Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü sahillerinin temiz tutulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında kent sakinlerinin yoğun kullandığı sahil ve plajlarda temizlik çalışmaları yapıyor.

Bu kapsamda Mollakasım Mahallesi'ndeki Mavi Bayraklı Halk Plajı ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Plaj alanı ve kıyı şeridinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan plastik, poşet, şişe, ambalaj ve çeşitli atıkları toplayan ekipler, alanı temiz bir görünüme kavuşturdu.