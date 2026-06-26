Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta öğrenciler karnelerini aldı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Van'da 1637 okulda, 275 bin 826 öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla karnelerini aldı.



İpekyolu ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.



Törene katılan Vali Yardımcısı Önder Koç, İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu öğrencilere karnelerini verdi.



- Hakkari



Kentte 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle il genelindeki 441 eğitim kurumunda 69 bin 17 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Bulak Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.



Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan ile İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, sınıfları gezerek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.



Öğrencilere karnelerini dağıtan Taşyapan, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.



- Bitlis



Bitlis merkez ve ilçelerindeki 751 okulda 96 bin 171 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.



Kazımpaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak karnelerini teslim etti.



Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Karakaya, basın mensuplarına, karnelerin öğrencilerin yıl boyunca verdikleri çalışmanın karşılığı olduğunu söyledi.



Karnelerin çocuklara, ailelerine ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen Karakaya, "İl genelinde 751 okulda 96 bin 171 öğrenci ve 6 bin 396 öğretmenimiz eğitim öğretim yılını tamamladı." dedi.



Vali Karakaya'ya, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve şube müdürleri eşlik etti.



- Muş



Muş'ta 702 okulda, 96 bin 341 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.



Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, beraberindekilerle öğrencilere karnelerini teslim ederek başarılar diledi.



Çakır, basın mensuplarına, verimli, huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktıklarını söyledi.



Devlet olarak en büyük önceliklerinin çocukları geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:



"Eğitimin ancak ortak emek ve dayanışmayla başarıya ulaşabileceğine yürekten inanıyoruz. Amacımız, çocuklarımızı yarınlara donanımlı, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak hazırlamaktır. Muş, son yıllarda eğitim alanında önemli bir ivme yakaladı. Özellikle LGS ve üniversiteye giriş sınavlarında elde ettiğimiz başarı her geçen yıl artıyor. Daha fazla öğrencimizi nitelikli liselere ve başarılı üniversitelere yerleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu başarı grafiğimizi daha yukarı taşıyacağız."

