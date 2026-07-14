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        Van'da "5. Gezi ve Fotoğraf Günleri" yarın başlıyor

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde 16 gün sürecek "5. Gezi ve Fotoğraf Günleri" yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 20:47 Güncelleme:
        Van'da "5. Gezi ve Fotoğraf Günleri" yarın başlıyor

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde 16 gün sürecek "5. Gezi ve Fotoğraf Günleri" yarın başlayacak.

        Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü akademisyenlerince yerleşkede kurulan bahçede lavanta, ekinezya, sarı kantaron, ölmez otu, melisa, civanperçemi, kekik, ada çayı ve nane gibi çok sayıda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor.

        Tanıtım amacıyla her yıl gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, bahçede 15-31 Temmuz'da fotoğraf ve doğa tutkunları ağırlanacak.

        Ziyaretçiler, yaklaşık 300 farklı bitki türünün yer aldığı bahçede gezinti yapabilecek, çiçekler arasında fotoğraf çekebilecek.

        Van YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, AA muhabirine, etkinliği Van'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali ile aynı döneme denk getirmeye özen gösterdiklerini söyledi.

        Festival dolayısıyla kente gelecek yerli ve yabancı turistlerin bahçeyi de ziyaret etmesini beklediklerini belirten Tunçtürk, geçen yıl yaklaşık 3 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını ifade etti.

        Bahçede birçok farklı tıbbi ve aromatik bitki bulunduğunu aktaran Tunçtürk, şunları kaydetti:

        "Gezi ve Fotoğraf Günleri'ni özellikle bitkilerin büyük bölümünün tam çiçeklenme dönemine denk getirmeye çalışıyoruz. Lavantalar, mor çiçekleriyle bahçemize ayrı bir güzellik katıyor. Mis gibi kokusu ve rengarenk bitki dokusuyla bahçemizde gül bahçesi, farklı kekik türleri ve ada çayı çeşitleriyle yaklaşık 300 farklı bitki türü bulunuyor. Tüm misafirlerimizi bahçemizde ağırlamayı bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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