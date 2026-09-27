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        Van'da "AK Gençlik Van GölFest" sürüyor

        Van'da AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "AK Gençlik Van GölFest" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Van'da "AK Gençlik Van GölFest" sürüyor

        Van'da AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "AK Gençlik Van GölFest" devam ediyor.

        Edremit ilçesinde, Van Gölü kıyısındaki Gebze Su Sporları Merkezi'nde dün başlayan festivalde gençler, çeşitli spor ve kültürel etkinliklerde bir araya geliyor.

        Festival kapsamında plaj hentbolu ve plaj voleybolu müsabakalarının yanı sıra flyboard, paraşüt, su parkuru, kano, yüzme, kürek, dragon, yelken ve jet ski gösterileri düzenlendi.

        Gençlerin ilgi gösterdiği etkinliklerde akıl oyunları ve geleneksel okçuluk yarışmaları da gerçekleştirildi.

        Festival alanında AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri de görev yaptı.

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        Festivale katılan gençlerden Hüseyin Bildirici, etkinliklerin gençlerin bir araya gelmesi açısından güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

        Farklı spor dallarını deneyimleme imkanı bulduklarını belirten Bildirici, "Festivalin ilk günü çok eğlenceli geçti. Kano yaptık, tekne turuna çıktık. Güzel vakit geçirdik, eğlendik, halay çektik. Dolu dolu bir gün geçirdik. Kano yarışları devam ediyor. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Gençlerden Hacer Yıldız ise festivalin renkli geçtiğini ifade ederek, "Festivalde tekne turu, kano, jet ski gibi etkinlik bulunuyor. Oldukça kalabalık ve eğlenceli geçiyor. Biz de jet ski, tekne turu ve kano gibi etkinliklere katıldık. Güvenliğe de önem veriliyor. Güzel zaman geçirdik." diye konuştu.

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        Berrasen Özgökçe de "Dün de buradaydık. Sabahın erken saatlerinde flyboard gösterisini izledik. Sadece gösterileri izlemekle kalmıyor, aynı zamanda birçok etkinliği de deneyimleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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