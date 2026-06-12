Van'da "Azerbaycan-Küresinliler Kardeşlik ve Gönül Köprüsü" programı düzenlendi

Van'da "Azerbaycan-Küresinliler Kardeşlik ve Gönül Köprüsü" programı gerçekleştirildi.



Van Küresinliler Derneği tarafından İpekyolu Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Bilal Yücebaş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ortak tarih, kültür ve gönül bağıyla güçlenen bir birliktelik olduğunu söyledi.



Azerbaycan'dan gelen misafirler ve kurum temsilcilerinin katılımının kardeşlik bağlarını daha da güçlendirdiğini belirten Yücebaş, şöyle konuştu:



"Küresinliler yüzyıllardır yaşadıkları coğrafyada Türk, Kürt, Arap ve diğer tüm toplumsal unsurlarla akrabalık ve komşuluk bağları içerisinde, huzur ve kardeşlik içinde yaşadı. Bu birliktelik Türk-Kürt kardeşliğinin en güzel örneklerinden biridir. Dünyanın birçok yerinde farklılıklar çatışma sebebi olarak görülürken, bizler farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Geçmişten gelen kardeşlik hukukunu korumaya, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye ve Türkiye-Azerbaycan dostluğunu pekiştirmeye devam edeceğiz."



Programa Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

