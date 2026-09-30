Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da çocuklar "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliğinde eğlendi

        Van'da çocuklar "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliğinde eğlendi

        Van'da "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği kapsamında kent genelindeki okullarda eğitim gören 1. sınıf öğrencileri, geleneksel çocuk oyunlarını oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Van'da çocuklar "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliğinde eğlendi

        Van'da "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği kapsamında kent genelindeki okullarda eğitim gören 1. sınıf öğrencileri, geleneksel çocuk oyunlarını oynadı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel sokak oyunlarını oynayarak hem eğlendi hem de oyun kültürünü tanıma fırsatı buldu.

        Etkinlikle öğrencilerin geleneksel oyunları öğrenmeleri, akranlarıyla etkileşim kurmaları ve keyifli vakit geçirmeleri amaçlandı.

        Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu Müdürü Orhan Keleş, etkinliğin Van genelindeki tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.

        REKLAM

        Keleş, "Öğrencilerimizle bütüncül, beceri temellerine dayalı ve değer odaklı çalışmaların ilkini gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımızın hayatında teknoloji ile oluşan boşluğu oyunla doldurmak. Oyun, çocuğun dünyayı tanıması, öğrenmesi ve hayatının bir parçası haline getirmesi amacıyla oldukça kıymetlidir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        19 yıllık dönem sona eriyor
        19 yıllık dönem sona eriyor
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        "Burun meraklısı!"
        "Burun meraklısı!"
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"

        Benzer Haberler

        Babasından kalan ineği satarak aldığı 10 kovanı 650'ye çıkardı
        Babasından kalan ineği satarak aldığı 10 kovanı 650'ye çıkardı
        Van'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Van'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Van YYÜ'de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin yeni binası açıl...
        Van YYÜ'de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin yeni binası açıl...
        Van'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
        Van'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
        TUA Astro Hackathon Türkiye Finali'nde dereceye giren Vanlı öğrenciler ödül...
        TUA Astro Hackathon Türkiye Finali'nde dereceye giren Vanlı öğrenciler ödül...
        Van Gölü Sahil Yolu'nun 50 kilometrelik kesimi tamamlanıyor
        Van Gölü Sahil Yolu'nun 50 kilometrelik kesimi tamamlanıyor