Van'da çocuklar "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliğinde eğlendi
Van'da "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği kapsamında kent genelindeki okullarda eğitim gören 1. sınıf öğrencileri, geleneksel çocuk oyunlarını oynadı.
Van'da "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği kapsamında kent genelindeki okullarda eğitim gören 1. sınıf öğrencileri, geleneksel çocuk oyunlarını oynadı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel sokak oyunlarını oynayarak hem eğlendi hem de oyun kültürünü tanıma fırsatı buldu.
Etkinlikle öğrencilerin geleneksel oyunları öğrenmeleri, akranlarıyla etkileşim kurmaları ve keyifli vakit geçirmeleri amaçlandı.
Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu Müdürü Orhan Keleş, etkinliğin Van genelindeki tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.
Keleş, "Öğrencilerimizle bütüncül, beceri temellerine dayalı ve değer odaklı çalışmaların ilkini gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımızın hayatında teknoloji ile oluşan boşluğu oyunla doldurmak. Oyun, çocuğun dünyayı tanıması, öğrenmesi ve hayatının bir parçası haline getirmesi amacıyla oldukça kıymetlidir." dedi.
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