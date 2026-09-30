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        Van'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Van'ın Başkale ilçesinde yaklaşık 413 kilo esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Van'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Van'ın Başkale ilçesinde yaklaşık 413 kilo esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak dün yürütülen çalışmalar kapsamında Başkale ilçesi Sualtı Mahallesi mevkisinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 413 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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        Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 412 kilo 741 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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