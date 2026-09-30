Van'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak dün yürütülen çalışmalar kapsamında Başkale ilçesi Sualtı Mahallesi mevkisinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 413 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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