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        Umut öğretmen okulun iki kardeş öğrencisini geleceğe hazırlıyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Bahçesaray ilçesinin kırsal Arvas Mahallesi'ne 1,5 yıl önce atanan sınıf öğretmeni Umut Demir, kardeş olan iki öğrencisini geleceğe hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Umut öğretmen okulun iki kardeş öğrencisini geleceğe hazırlıyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Bahçesaray ilçesinin kırsal Arvas Mahallesi'ne 1,5 yıl önce atanan sınıf öğretmeni Umut Demir, kardeş olan iki öğrencisini geleceğe hazırlıyor.

        Batmanlı 27 yaşındaki Demir, 1,5 yıl önce ilçeye 11 kilometre uzaklıktaki mahallede bulunan Trakya İlkokuluna atandı.

        İlk görev yerinde eğitim gören üç kardeşten ikisini mezun eden Demir, ailenin bir çocuğunun daha okula başlamasıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılına iki öğrenciyle başladı.

        Dağın yamacına kurulan tek derslikli okulda müdür yetkili olarak görev yapan Demir, birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Muhammed ve üçüncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Mustafa Kızılarslan'ı en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor.

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        Kışın yolu sürekli kapanan mahallede hem okulun işlerini yapan hem de öğrencilerini geleceğe hazırlayan Demir, ders saatleri dışında da kardeşlerle oyunlar oynayıp etkinlikler düzenleyerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

        - "Her şeyi birlikte yapıyoruz"

        Demir, AA muhabirine, ilk görev yeri olan okula atandığında okulda sadece 3 kardeşin eğitim gördüğünü ve bunlardan 2'sinin geçen dönem mezun olduğunu söyledi.

        Aileden bir çocuğun bu yıl eğitime başladığını anlatan Demir, "Şu anda okulda kardeş olan 2 öğrencim bulunuyor. Bahçesaray merkezde oturuyorum. Merkez ile okulun arası 11 kilometre. Servisler buraya çıkamadığı için 2 kilometrelik bölümü yürüyorum. Okulda öğrencilerimi karşılayarak derse başlıyorum" dedi.

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        Okulun tek öğretmeni olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu:

        "Okulda benim de öğrencilerimin de arkadaşı yok. Burada öğrencilerimin hem öğretmeni hem de arkadaşı oluyorum. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Gün boyunca birlikte oyunlar oynuyoruz, geziyoruz ve ders işliyoruz. Bu şartlarda onlar için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Öğrencilerim de derslerini dikkatle dinliyor. Oldukça azimliler. Biri pilot, diğeri ise asker olmak istiyor. İnşallah bu azimle devam ettikleri sürece güzel yerlere geleceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.

        Zorlu şartlarda görev yaptığını anlatan Demir, "Batman sıcak bir memleket. Buraya geldiğimde kışın ortasıydı. Kardan dolayı servis mahalleye gidemiyordu. Mecburen o yolu yürümek zorunda kalıyordum. Burada kış şartları çok zorlu geçiyor. Öğrencilerimin geleceği için bu zorlukları göze alıyorum." ifadelerini kullandı.

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        Öğrenci Mustafa Kızılarslan ise mahalledeki okulda daha önce ağabeylerinin mezun olduğunu belirterek, "Şu anda okuldaki tek arkadaşım, kardeşim Muhammed. Kardeşimle beraber sabahları okula geliyorum. Öğretmenimizle çok güzel dersler işliyoruz. Teneffüste birlikte oyunlar oynuyoruz. Büyüyünce pilot olmak istiyorum." diye konuştu.

        Muhammed Kızılarslan da büyüyünce asker olmak istediğini ve öğretmenini çok sevdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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