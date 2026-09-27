AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Van'ın gençliği çok güçlü bir şekilde yarınlara yürüyor. Burada görüyoruz ki güçlü bir birlik, beraberlik ve kardeşlik var. Özellikle Terörsüz Türkiye'nin burada önemli adımlarıyla gençlerin kardeşliği artarak devam ediyor." dedi.

AK Parti Van İl Gençlik Kolları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "AK Gençlik Van GölFest" sona erdi.

Edremit ilçesindeki Gebze Su Sporları Merkezi'nde dün başlayan festivalin kapanış programına katılan İbiş, gençlerle plaj voleybolu oynadı, flyboard gösterisini izledi, sürat botuyla Van Gölü'ne açıldı.

Festival alanındaki stantları gezen, katılımcılarla müzik eşliğinde halay çeken İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti Gençlik Kolları'nın festivallerinin artık gelenek haline geldiğini ve 81 ilde gerçekleştirildiğini söyledi.

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Van'da bunu "GölFest" adıyla düzenlediklerini belirten İbiş, festivali her yıl artan coşku ve katılımla gerçekleştirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Vanlı gençlerin çeşitli spor aktivitelerinde yarışıp keyif aldıklarını ifade eden İbiş, şunları kaydetti:

"Van'ın gençliği çok güçlü bir şekilde yarınlara yürüyor. Burada görüyoruz ki güçlü bir birlik, beraberlik ve kardeşlik var. Özellikle Terörsüz Türkiye'nin burada önemli adımlarıyla gençlerin kardeşliği artarak devam ediyor. Gençler, hep birlikte, kardeşçe ve problemlerini aşmış bir şekilde yarınlarına umut dolu bir şekilde bakıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hep şunu söyledi: 'Gençlere bırakacağım en büyük miras, Terörsüz Türkiye.' dedi. Bugün Van'da aynı bayrak altında gülen, oynayan, burada çeşitli aktivitelerde kardeşlik duygusunu hep birlikte yaşayan gençleri görüyoruz. İşte Türkiye'nin, gençliğin tablosu budur. Tüm Türkiye'ye 'Terörsüz Türkiye', terörsüz bölge mesajını ve yarınlara güçlü bir şekilde, kardeşçe yürüyen gençliğin mesajını da Van'dan vermiş olacağız."

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- "Aydınlık yarınlar bizimle olacak"

Festival alanında gençlere hitap eden İbiş, iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katıldıklarını söyledi.

Kayseri'nin ardından Van'da da festival düzenlediklerini anlatan İbiş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını getirdik. Van, bizler için çok önemli. Özellikle son süreçte, 'Terörsüz Türkiye'yle beraber, inşallah burada aynı bayrağın altında kardeşçe yaşadığımız, hep birlikte bu ülkenin yarınlarına daha umutla bakacağımız Türkiye'yi buradaki Van'ın gençliği inşa edecektir. Sizler inşa edeceksiniz. Bu coşkuyla, heyecanla, aynı bilinçle, aynı yolda, aynı bayrağın altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin yarınlarına umutla yürüyecek, üreterek hizmet edecek gençliğin bu gençlik olduğunu belirten İbiş, "Yarınlar, bugünlerden daha güzel olacak. Üreten gençlerle, vatanını, milletini, bayrağını seven gençlerle aydınlık yarınlar bizimle olacak. Terörsüz Türkiye'yle, terörsüz bölgeyle yarınlar, umutla bizim olacak." dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe de kentteki gençlerin bu tür organizasyonlara ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, gençlerin bir araya gelmesi ve keyifli vakit geçirmesi açısından benzeri etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından İbiş ve Gültepe, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

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Festival kapsamında şarkıcı Sinan Akçıl da sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.