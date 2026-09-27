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        Van'da "Kadim Kardeşlik, Büyük Türkiye Mutabakatı" çalıştayı yapıldı

        Van'da Kadim Aşiretler Federasyonunca (KAF) "Kadim Kardeşlik, Büyük Türkiye Mutabakatı" çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Van'da "Kadim Kardeşlik, Büyük Türkiye Mutabakatı" çalıştayı yapıldı

        Van'da Kadim Aşiretler Federasyonunca (KAF) "Kadim Kardeşlik, Büyük Türkiye Mutabakatı" çalıştayı düzenlendi.

        Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen çalıştay, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan KAF Genel Başkanı Rasim Aslan, tarihin süzgecinden süzülerek gelen derin bir bilincin, ortak bir kaderin ve bozulmaz bir kardeşlik ahdinin buluşma noktasında olduklarını söyledi.

        Yüzyıllardır bu coğrafyada huzur içinde ve omuz omuza yaşadıklarını, bugün de taşıdıkları ortak tarihi sorumluluğun büyük olduğunu belirten Aslan, ayrılığın ve ayrıştırmanın değil, kardeşlik ruhunun, merhametin ve dayanışmanın temsilcileri olduklarını ifade etti.

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        Renklerin ve yörelerin farklı olabileceğini ancak istikametlerinin, kıblelerinin ve Türkiye'ye olan sevgilerinin ortak olduğunu ifade eden Aslan, "Geçmişte olduğu gibi bugün de aramıza nifak tohumu ekmek isteyen mihraklara karşı en büyük kalkanımız, aramızdaki bu sarsılmaz bağdır. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde, omuzlarımızdaki sorumluluk her zamankinden daha büyüktür. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceği inşa ederken, en büyük güvencemiz birliğimiz ve kardeşlik hukukumuzdur." dedi.

        Federasyon olarak ülkenin huzurunu, refahını ve ortak geleceğini doğrudan ilgilendiren her yapıcı adımı, demokratik ve hukuki zemini yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

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        "Bu kapsamda, ülkemizin ayağındaki her türlü pranganın sökülüp atılmasına, kardeşliğimizin pekişmesine vesile olan 'Terörsüz Türkiye' sürecini ve bu istikamette atılan adımları hayati ve tarihi bir fırsat olarak görüyoruz. Bugün burada gerçekleştireceğimiz çalıştay, sadece bir fikir alışverişi değil, yarınlarımız için imzalanacak gönüllü bir mutabakat hareketi olacaktır. Eğitimden istihdama, sosyal yardımlaşmadan kültürel değerlerin yaşatılmasına kadar pek çok meseleyi masaya yatıracak, ortak çözümler üreteceğiz. Bu çerçevede pusulamız hep şaşmaz bir şekilde birlik ve beraberlik olacaktır çünkü biliyoruz ki huzurun olmadığı yerde kalkınma, adaletin olmadığı yerde refah olmaz. Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi ve küresel ölçekte hak ettiği yeri alması ancak iç cephemizin sağlamlığıyla mümkündür. Devletimizin ve milletimizin bekası, huzuru ve kalkınması için dün olduğu gibi bugün de tüm gücümüzle sahadayız, devletimizin yanındayız."

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        Programa, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, federasyon üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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