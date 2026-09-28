BİR NEFES BİN ZEHİR - Çocuklarının "Baba çok kötü kokuyorsun" sözünden etkilenerek 25 yıl içtiği sigarayı bıraktı
ORHAN SAĞLAM - Van'da yaşayan Yunus Sunkur, çocuklarının "baba çok kötü kokuyorsun" demesinden etkilenerek Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destekle 25 yıl boyunca içtiği sigarayı bıraktı.
Giriş: 28.09.2026 - 11:02 Güncelleme:
ORHAN SAĞLAM - Van'da yaşayan Yunus Sunkur, çocuklarının "baba çok kötü kokuyorsun" demesinden etkilenerek Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destekle 25 yıl boyunca içtiği sigarayı bıraktı.
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