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        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri BİR NEFES BİN ZEHİR - Çocuklarının "Baba çok kötü kokuyorsun" sözünden etkilenerek 25 yıl içtiği sigarayı bıraktı

        BİR NEFES BİN ZEHİR - Çocuklarının "Baba çok kötü kokuyorsun" sözünden etkilenerek 25 yıl içtiği sigarayı bıraktı

        ORHAN SAĞLAM - Van'da yaşayan Yunus Sunkur, çocuklarının "baba çok kötü kokuyorsun" demesinden etkilenerek Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destekle 25 yıl boyunca içtiği sigarayı bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 11:02 Güncelleme:
        BİR NEFES BİN ZEHİR - Çocuklarının "Baba çok kötü kokuyorsun" sözünden etkilenerek 25 yıl içtiği sigarayı bıraktı

        ORHAN SAĞLAM - Van'da yaşayan Yunus Sunkur, çocuklarının "baba çok kötü kokuyorsun" demesinden etkilenerek Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destekle 25 yıl boyunca içtiği sigarayı bıraktı.

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