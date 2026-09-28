Van'da 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van Ferit Melen Havalimanında bir şüphelinin üzerinde ve valizinde 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Van Ferit Melen Havalimanında bir şüphelinin üzerinde ve valizinde 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmalar kapsamında Van Ferit Melen Havalimanında bir şüphelinin üzerinde ve valizinde arama yapıldı.
Aramada 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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