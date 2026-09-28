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        Van'da 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van Ferit Melen Havalimanında bir şüphelinin üzerinde ve valizinde 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Van'da 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van Ferit Melen Havalimanında bir şüphelinin üzerinde ve valizinde 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmalar kapsamında Van Ferit Melen Havalimanında bir şüphelinin üzerinde ve valizinde arama yapıldı.

        Aramada 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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