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        Van'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

        Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Van'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

        Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet etkinliği düzenlendi.

        Van TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Van TSO AB Bilgi Merkezi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Van TSO önünde başlayan programa Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl ve bisiklet toplulukları katılarak destek verdi.

        Katılımcılar, belirlenen güzergah boyunca pedal çevirerek Sahil Yolu'ndaki Mehmet Uzun Parkı'na ulaştı.

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        Her yaş grubundan vatandaşın katıldığı etkinlikle kent içi bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve güvenli hale getirilmesinin yanı sıra çevreci ulaşım seçeneklerine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.

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