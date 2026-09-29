Van'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Her yaş grubundan vatandaşın katıldığı etkinlikle kent içi bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve güvenli hale getirilmesinin yanı sıra çevreci ulaşım seçeneklerine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.

Van TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Van TSO AB Bilgi Merkezi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.