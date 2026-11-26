Van’da Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Çocuk Hakları: Hak, Sorumluluk ve Kültürel Hafıza" panelinde, çocuk haklarının korunması, geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Van Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen program, Vali Yardımcısı Fidan Bozkır ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Çocuk haklarının hukuk, eğitim, toplumsal sorumluluk, tarih ve kültür boyutlarıyla değerlendirildiği panelde, yerel kültürün, toplumsal hafızanın, aile ilişkilerinin ve eğitim hayatının çocuk haklarıyla ilişkisi üzerinde duruldu.

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Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Van Barosu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van İl Çocuk Hakları Komitesinin paydaş olarak yer aldığı programda, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesinde kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Panel oturumlarında çocukların haklarına ilişkin farkındalıklarının artırılması, hak arama yolları, hak temelli eğitim, çocuk dostu kent uygulamaları ve çocuk işçiliğinin önlenmesi konuları ele alındı.

Çocukların da aktif katılımcı olarak yer aldığı programda, çocuklar görüş ve önerilerini dile getirirken sorularını doğrudan kurum temsilcilerine yöneltti.

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Program, çocuk beyannamesinin sunulması ve çocuk haklarının korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik ortak eylem çağrısının paylaşılmasıyla sona erdi.