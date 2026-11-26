Havaların soğumasıyla birlikte Van'da terzilerde kışlık kıyafetlerin bakım ve onarımına yönelik hareketlilik yaşanırken, mesleğin geleceği açısından çırak ve kalfa yetişmemesi endişe oluşturuyor.

Van'da kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte terzilerde de hareketlilik başladı. Soğuk havalara hazırlanan vatandaşlar, kışlık mont, pardösü ve benzeri kıyafetlerinin bakım ve tamiratı için terzilerin yolunu tutuyor. Özellikle fermuar değişimi, çıtçıt tamiri ve çeşitli onarım işlemleri, terzilerin kış dönemindeki mesaisini artırıyor.

İHA muhabirine konuşan 52 yıllık terzi Seyfettin Konca, kış aylarının gelmesiyle birlikte işlerinde farklı bir hareketlilik yaşandığını belirtti. Bu dönemde özellikle mont, pardösü ve benzeri kışlık kıyafetlerin tamiratını yaptıklarını ifade eden Konca, "1961 doğumluyum. 1974 yılında bu mesleğe başladım. O günden bugüne halkımıza hizmet veriyorum. 52 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Bundan sonra da Allah uzun ömür ve sağlık verirse inşallah devam etmeye çalışacağım. Kış aylarına girdik. Bu dönemde artık kışlık ürünler ön plana çıkıyor. Montlar, pardösüler ve benzeri kıyafetlerin tamiratları oluyor. Fermuar değişimi, çıtçıt tamiri gibi işler yapıyoruz" dedi.

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Terzilik mesleğinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konca, son yıllarda mesleğe olan ilginin azaldığını ve çırak bulmakta güçlük çektiklerini dile getirdi. Yaklaşık 15 yıldır çırak yetişmediğini belirten Konca, "Hazır giyim ürünlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte terzilik mesleğine olan ilgi giderek azaldı. Elbette bu işi yapan arkadaşlarımız var. Ben de artık elbise dikmiyorum. Çünkü terzilik ince ve emek isteyen bir meslek. İnsan belli bir yaştan sonra bu işi yapmakta zorlanabiliyor" diye konuştu.

"Terzilik peygamber mesleğidir"

Terziliğin kendileri için ayrı bir değer taşıdığını vurgulayan Konca, "Terzilik peygamber mesleğidir. İdris Peygamber bizim pirimizdir. Bu nedenle mesleğimizin ayrı bir değeri var. Ancak bugün bu meslek, bizim gibi yıllardır bu işi yapan ustaların omuzlarında ilerliyor. Ne çırak ne de kalfa yetişiyor. Yaklaşık 15 yıldır bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Mesleğimizin geleceğinden umutluyuz"

Mesleğin geleceğine ilişkin umutlu olduğunu da dile getiren Konca, terziliğin yok olan bir meslek olmadığını belirterek, "Terzilik ölen bir meslek değil. İnşallah gelecekte daha iyi yerlere gelir. Ancak hazır giyim ürünlerinin yaygınlaşması bizi gerçekten zorladı ve mesleğimizi olumsuz etkiledi" dedi.