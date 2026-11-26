Program, öğrencilerin okuduğu ilahilerle sona ererken, hafızlıklarını tamamlayan 8 öğrenci aileleri ve davetliler tarafından tebrik edildi.

Özalp Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Özalp İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede manevi ve anlamlı bir buluşmaya sahne olan programda duygu dolu anlar yaşandı. Merasim, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin hafızlık yemini etmesiyle başladı. Ardından hafız öğrencilere taçları takılarak hafızlık belgeleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.