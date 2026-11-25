Van'da sis ve rüzgar etkili oldu.

Van'da gün içerisinde etkisini gösteren hava hareketliliği farklı manzaraların ortaya çıkmasına yol açtı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis, zaman zaman görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Sis tabakasının etkili olduğu güzergâhlarda seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. VanHakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kutunaş Geçidi'nde görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler hızlarını düşürdü.

Kent merkezinde ise etkili olan rüzgar günlük yaşamın yanı sıra Van Gölü'nde de kendini hissettirdi. Saatteki hızı 36 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle gölün yüzeyinde irili ufaklı dalgalar meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle göl yüzeyindeki suyun zaman zaman kabardığı görüldü. Bir yanda yüksek kesimleri kaplayan sis, diğer yanda rüzgarın hareketlendirdiği Van Gölü, kentte farklı hava şartlarının aynı anda yaşanmasına neden oldu.

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Yetkililer, özellikle sisin etkili olduğu yüksek kesimlerde sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve sis lambalarını gerektiğinde kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.