Van'ın Edremit ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Bakımlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 CTY 317 plakalı Skoda marka otomobil ile 21 AE 568 plakalı kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaralılar araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.