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        Van'da kuduz vakası tespit edilen mahallede karantina tedbirleri başlatıldı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde kuduz vakasının tespit edildiği mahallede karantina tedbirleri başlatıldı, ekipler vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Van'da kuduz vakası tespit edilen mahallede karantina tedbirleri başlatıldı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde kuduz vakasının tespit edildiği mahallede karantina tedbirleri başlatıldı, ekipler vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Arıtoprak Mahallesi'nde bir köpekte yapılan kuduz testinin pozitif çıktığı belirtildi.

        Bunun üzerine mahallede karantina tedbirlerinin başlatıldığı, hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirilen açıklamada, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü görevlilerinin hayvan sahiplerini ve vatandaşları ziyaret ederek kuduz hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner İşleri Müdürlüğü saha şefi Şaban Bor, Arıtoprak Mahallesi'nde kuduz vakasıyla karşılaştıklarını söyledi.

        Köpeğin önce bir tilkiye saldırdığını, daha sonra kuduz belirtileri göstermeye başladığını dile getiren Bor, şu ifadeleri kullandı:


        "Köpeğin kendini ısırması ve iki koyuna saldırmasının ardından arkadaşlarımız müdahalede bulundu. Yapılan test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle karantina bölgesi ilan edildi. Çocukların sahipsiz hayvanlara temas etmemesi konusunda aileleri uyardık. Çocuklar kedi ya da köpekleri sevmek isteyebilir. Bu sırada hayvanın ısırması veya tırmalaması gibi durumlar yaşanabilir. Böyle bir durumda temas eden bölgenin bol su ve sabunla yıkanmasının ardından vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor."

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