Van'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.



Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.



Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından ilçede belirlenen 6 adres ile 3 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 9 milimetre tabanca, tabanca şarjörü, 19 senet, 2 satış sözleşmesi, çek, alacak verecek kayıtlarının bulunduğu 15 ajanda, 5 cep telefonu ve 5 SIM kart ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

