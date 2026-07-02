Van'da vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre ve insan sağlığını tehdit eden kent zararlılarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda Veteriner İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, park, sahil bantları, gölet, bataklık, sazlık alanlarda ilaçlama yapıyor.



70 personel ve 25 araçla yürütülen çalışmaların, yaz boyunca belli periyotlarda devam edeceği belirtildi.

