Van'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli mevkisinde, plakaları ve sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sepetli vinç ve kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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