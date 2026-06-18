Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü

        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

        Anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Kardeşi için eyleme katılan Abdullah Arslan, yıllardır kardeşinin yolunu gözlediklerini söyledi.

        Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren Arslan, "Kardeşime çağrıda bulunuyorum, gelsin artık yeter. Onu çok özledik. Onu kandırdılar. Gelin teslim olun. Zaten süreç başladı. İnşallah başarıya ulaşır. Seni bekliyoruz. İnşallah bizi ararsın, gelirsin evine. Annem hasta, seni görsün kardeşim." diye konuştu.

        Mehmet Sıddık Çiftçi ise mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Biz evladımızı istiyoruz. Bir daha annelerin ağlamasını istemiyoruz. Oğlum inşallah devletine teslim olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı

        Benzer Haberler

        Emekliliği beklenen kahraman köpek 'Köpük', 9 yaşında grup ikincisi oldu
        Emekliliği beklenen kahraman köpek 'Köpük', 9 yaşında grup ikincisi oldu
        Tarım araçlarının giremediği yamaçlarda karasaban mesaisi
        Tarım araçlarının giremediği yamaçlarda karasaban mesaisi
        Van Gölü'nde kuşaktan kuşağa kaptanlık
        Van Gölü'nde kuşaktan kuşağa kaptanlık
        Hakkari'de bir kafede tüpün patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
        Hakkari'de bir kafede tüpün patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
        2 bin yıllık Keşiş Gölü'nde yağmur sonrası görsel şölen
        2 bin yıllık Keşiş Gölü'nde yağmur sonrası görsel şölen
        Van'ın emektar ayakkabı ustası ilerleyen yaşına rağmen işinin başında
        Van'ın emektar ayakkabı ustası ilerleyen yaşına rağmen işinin başında