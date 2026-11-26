Türker VEYAŞ'ın bağlı ortağı VEDAŞ, Türk Kızılay iş birliğiyle kan bağışı etkinliği düzenledi. Gönüllü çalışanların katıldığı organizasyonda, düzenli kan bağışları dolayısıyla Kızılay tarafından altın, gümüş ve bronz madalyalarla ödüllendirilen çalışanlar da yer aldı. Etkinlikte, gönüllü ve düzenli kan bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekildi.

Kan ihtiyacının karşılanmasında gönüllü bağışçıların üstlendiği kritik rol, düzenli kan bağışını toplumsal dayanışmanın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Bu bilinçle hareket eden VEDAŞ, Kızılay iş birliğiyle çalışanlarına yönelik kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.

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VEDAŞ'ın Van'daki genel müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte gönüllü çalışanlar kan bağışında bulundu. Organizasyonla, kan bağışının önemine dikkat çekilmesi, düzenli bağış konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve ihtiyaç sahiplerine destek olunması amaçlandı.

Altın, gümüş ve bronz madalyalı bağışçılardan örnek davranış

Etkinliğe, düzenli kan bağışları dolayısıyla Kızılay tarafından altın, gümüş ve bronz madalyalarla ödüllendirilen VEDAŞ çalışanları da katıldı. Kan bağışının yalnızca acil ihtiyaç dönemleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan çalışanlar, düzenli ve gönüllü bağışın hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekerek herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

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Faaliyet bölgelerinde periyodik kan bağışı etkinlikleri düzenleniyor

Toplumsal sorumluluğu kurumsal yaklaşımının önemli bir parçası olarak benimseyen VEDAŞ, kan bağışına yönelik desteğini düzenli etkinliklerle sürdürüyor. Kızılay'ın düzenli kurumsal kan bağışçıları arasında yer alan şirket, faaliyet gösterdiği bölgelerde periyodik olarak kan bağışı organizasyonları gerçekleştiriyor. Çalışanlarının gönüllü katılımını teşvik eden VEDAŞ, bu çalışmalarla hem kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamayı hem de toplumsal dayanışmayı ve düzenli bağış bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.